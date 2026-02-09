Олимпийская чемпионка по горным лыжам чуть не стала гонщицей «Формулы-1»

Олимпийская чемпионка по горным лыжам могла перейти в Формулу 1
Олимпийская чемпионка по горным лыжам Линдси Вонн рассказала, как чуть не начала карьеру в Формуле 1.
Американка выступает на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине впервые после Олимпиады в Пхёнчхане в 2018 году. На протяжении всей своей карьеры, в том числе после завоевания золотой медали в скоростном спуске на Играх в Ванкувере в 2010 году, она выступала под эгидой Red Bull.
«Я ездила в Шпильберге в Австрии по трассе Формулы 1. В другой раз на автобане мы разогнались до 209 км/ч. Я ехала с трёхкратной олимпийской чемпионкой по горнолыжному спорту Марией Хофль-Райш за рулем её Audi R8. ь югу от Мюнхена есть хороший участок дороги, где нет ограничения скорости, и она сказала мне: "Да ладно тебе, Линдси, ты едешь не очень быстро". Конечно, мне пришлось показать ей, на что я способна! Но на гоночной трассе мы ехали гораздо быстрее. Я была склонна слишком сильно разгоняться в поворотах и вылетать с трассы. Я подумывала о том, чтобы перейти в Формулу 1 и попробовать себя в качестве гонщицы, но не смогла, потому что они хотели, чтобы я полностью посвятила себя этому на три года, и говорили, что я не могу забеременеть и вообще ничего не смогу делать для себя. Я не знала, хочу ли я этого на самом деле. Это было бы очень волнительно для меня», — рассказала Вонн в 2020 году.
