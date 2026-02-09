Олимпийская чемпионка по горным лыжам чуть не стала гонщицей «Формулы-1»

Олимпийская чемпионка по горным лыжам Линдси Вонн рассказала, как чуть не начала карьеру в Формуле 1.

© autosport.com.ru

Американка выступает на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине впервые после Олимпиады в Пхёнчхане в 2018 году. На протяжении всей своей карьеры, в том числе после завоевания золотой медали в скоростном спуске на Играх в Ванкувере в 2010 году, она выступала под эгидой Red Bull.