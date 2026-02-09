Экс-пилот «Формулы-1» Даниил Квят перешел в японский чемпионат

Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят проведет сезон-2026 в японской серии «Супер ГТ».

© Sports.ru

Квят будет выступать за рулем «Ламборгини» Huracan GT3 EVO2 в составе команды JLOC в категории GT300.

«Программа «Ламборгини» в LMDh не сработала, но мы все еще хотим сотрудничать и продолжать работать вместе. Мы обсуждали некоторые варианты – и мне было интересно погоняться в Японии. Когда я увидел возможность присоединиться к JLOC, то тут же обратил на нее внимание. Я подумал, что это хороший шанс выступить в Японии. «Супер ГТ» – это чемпионат с очень хорошей репутацией. Отличный шанс узнать трассы и японскую гоночную культуру. Идеальный шаг в японский автоспорт, который давно был в моем списке. Я всегда восхищался этой страной, культурой – они с огромной страстью относятся к машинам. Будет здорово закрепиться там», – сказал Квят.

Отмечается, что выступления в «Супер ГТ» не единственный план Даниила на сезон-2026. Пилот примет участие и в других соревнованиях в категории GT3 – однако в каких именно, пока не раскрывается.