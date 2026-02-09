Культовый болид Шумахера продали на аукционе

Болид «Бенеттона» B192 Михаэля Шумахера был продан на аукционе.

© Sports.ru

Начальная цена машины составляла 8,5 миллионов евро, однако в итоге ее продали за 5 миллионов.

За рулем данного болида Шумахер выиграл Гран-при Бельгии 1992 года, что стало его первой победой в «Формуле-1».