«Как автобус». Рассел сравнил старые и новые машины Формулы 1
Гонщик Mercedes Джордж Расселл опроверг опасения по поводу возможного существенного различия в скорости между болидами Формулы 1 2025 и 2026 года.
«Будут случаи, когда новые машины будут сходиться в борьбе на большой скорости, но я не думаю, что это станет проблемой ни в сухую погоду, ни когда трасса мокрая. А если вы едете по мокрой дороге, то из-за того, что вы проходите поворот гораздо медленнее, тормозной путь увеличивается, вы тратите гораздо меньше энергии. Таким образом, по ходу круга у вас будет гораздо больше возможностей её потратить. Во влажных условиях должно быть достаточно энергии, чтобы проехать круг. Быть догоняющим определённо кажется проще, особенно в скоростных поворотах, потому, что у вас меньше прижимная сила и вы проходите повороты медленнее. Естественно, они легче, и, как бы ни было здорово разгоняться в скоростных поворотах, я думаю, что на этих машинах проходить такие повороты приятнее. Они просто больше похожи на гоночные болиды, они немного легче, а старые машины были слишком большими и в поворотах чувствовали себя как автобус», — сказал Расселл.