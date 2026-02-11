В Aston Martin прокомментировали слухи об уходе директора по стратегии

Команда «Астон Мартин» опровергла слухи о возможном уходе своего директора по стратегии Энди Кауэлла. Об этом сообщает GPblog.

«Энди Кауэлл остаётся полностью вовлечённым в работу команды «Астон Мартин» в качестве директора по стратегии, помогая оптимизировать наши технические партнёрства для обеспечения бесшовной интеграции новой силовой установки команды, топлива и шасси», — приводит выдержку из заявления издание.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что британский инженер может покинуть команду в июне 2026 года из-за «отсутствия совместимости с тем, как его роль в организации эволюционировала». «Астон Мартин» назвал эти утверждения не соответствующими действительности.