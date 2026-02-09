В покупке Alpine Хорнера могут поддержать экс-совладельцы McLaren

Хорнера в попытке приобретения акций «Альпин» поддерживают MSP Sports Capital – бывшие инвесторы «Макларена» (Sky News)
Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, о чем сообщалось в нескольких изданиях, ведет переговоры о покупке части акций команды «Альпин».
Ранее сообщалось, что речь идет о приобретении 24% процентов акций «Альпин», которые принадлежат американскому фонду Otro Capital.
По информации Sky News, с предложением поддержать его в покупке акций к Хорнеру обратились представители инвестиционного фонда MSP Sports Capital.
Ранее MSP принадлежали 15% акций «Макларена». Прошлой осенью MSP Sports Capital были одними из инвесторов, кто продал свои акции команды холдингу Mumtalakat.
Стоимость 100% акций «Альпин» сейчас варьируется между 2 и 2,5 млрд долларов.
