В покупке Alpine Хорнера могут поддержать экс-совладельцы McLaren

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, о чем сообщалось в нескольких изданиях, ведет переговоры о покупке части акций команды «Альпин».

© Sports.ru

Ранее сообщалось, что речь идет о приобретении 24% процентов акций «Альпин», которые принадлежат американскому фонду Otro Capital.

По информации Sky News, с предложением поддержать его в покупке акций к Хорнеру обратились представители инвестиционного фонда MSP Sports Capital.

Ранее MSP принадлежали 15% акций «Макларена». Прошлой осенью MSP Sports Capital были одними из инвесторов, кто продал свои акции команды холдингу Mumtalakat.

Стоимость 100% акций «Альпин» сейчас варьируется между 2 и 2,5 млрд долларов.