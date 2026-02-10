Эксперт предположил, когда Леклер может уйти из Ferrari

Сезон-2026 станет последним для Шарля Леклера в Ferrari, если итальянская команда снова не сможет дать монегаску конкурентоспособную технику. Об этом заявил авторитетный швейцарский журналист Формулы 1 Роджер Бенуа.

© Ferrari

«Леклер проведет уже свой восьмой сезон за Ferrari в этом году. Сейчас на его счету 27 поулов, но лишь восемь побед. Он 50 раз был на подиуме. Насколько мне известно, менеджеры Шарля уже много месяцев занимаются поиском новой команды на 2027 год, если Ferrari не предоставит ему быструю машину в новом сезоне», – написал Бенуа в своей колонке на сайте Blick.

В конце прошлого сообщалось, что Леклер может перейти в Aston Martin или Mercedes.