Экс-руководитель покинет Aston Martin после понижения

Источник: Энди Коуэлл покинет Aston Martin после понижения
Бывший руководитель Aston Martin Энди Коуэлл, по информации источников, покинет коллектив по окончании сезона 2026 года. Ранее 55-летний британец был отстранён от роли руководителя, уступив место Эдриану Ньюи. Теперь же ожидается, что Коуэлл полностью уйдёт из структуры Aston Martin.
Коуэлл занял ключевую позицию после Майка Крака, который фактически был понижен и переведён на новую должность, сосредоточенную на вопросах производительности. Впоследствии сам Коуэлл оказался в схожей ситуации, когда Aston Martin неожиданно доверила роль руководителя Ньюи, который за всю свою карьеру в Формуле 1 никогда не занимал подобную управленческую должность.
Сам Коуэлл пришёл в Aston Martin после долгих лет работы в Mercedes, где до 2020 года занимал пост технического директора и был одной из ключевых фигур в доминировании команды в гибридную эпоху.