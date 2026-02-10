В McLaren рассказали, в чем надо улучшить новый болид

В McLaren рассказали, в чем надо улучшить машину MCL40
Руководитель McLaren Андреа Стелла считает, что в новом сезоне главным образом предстоит улучшить использование нового двигателя.
«Несмотря на то, что это лишь предварительные выводы, я считаю, что одна из областей, в которой можно добиться значительных улучшений, — это использование нового силового агрегата и всех доступных возможностей. Также есть большой потенциал для управления изменяемой аэродинамической конфигурацией, то есть для переключения между режимами "Поворот" и "Прямая". Тем не менее очевидно, что это поколение машин находится на самой ранней стадии разработки. Четыре года назад, когда дебютировали болиды с граунд-эффектом, мы были в других условиях, потому что силовой агрегат и шины практически не изменились по сравнению с прошлым годом», — сказал Стелла.