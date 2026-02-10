Пилот Mercedes попал в аварию

Антонелли попал в аварию и разбил лимитированный «Мерседес». Пилот не пострадал и примет участие в тестах в Бахрейне
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли попал в аварию рядом со своим домом в Сан-Марино, врезавшись в барьер.
«В прошлую субботу недалеко от своего дома в Сан-Марино Кими попал в дорожное происшествие. Полиция прибыла на место после звонка от Кими. Его машина была единственным участником аварии, и хотя автомобиль получил повреждения, Кими остался совершенно невредим», – сообщили в «Мерседесе».
Отмечается, что итальянец разбил AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition – лимитированную модель, которую он получил несколько дней назад.
Поскольку Антонелли не пострадал, он сможет принять участие в предсезонных тестах в Бахрейне, которые начнутся уже завтра.
