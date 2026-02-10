Гонщик Ferrari вспомнил изменения в регламенте "Ф-1" в 2022 году

«Совсем не то, что сейчас». Леклер вспоминает изменения в регламенте Ф1 в 2022 году
Гонщик Ferrari Шарль Леклер считает новый регламент 2026 года самым захватывающим изменением в истории Формулы 1.
«Я думаю, это одно из самых больших изменений, произошедших в истории Формулы 1, и по этой причине оно было особенно захватывающим. С моего прихода в Формулу 1, произошли серьёзные технические изменения с 21-го по 22-й год, но это совсем не то, что сейчас. Нам приходится переучивать большинство программ. Мы должны намного лучше понять систему, чтобы максимально эффективно её использовать. Таким образом, многое зависит и от самого пилота — от того, как мы управляем болидом, от того, как мы будем управлять гонками, — и это создаёт целую проблему, но и добавляет интереса. И учитывая всю ту работу, которая велась за кулисами, мне просто очень хотелось наконец-то попробовать это в реальности и посмотреть, каково это. Так что да, это было очень захватывающе», — сказал Леклер.