Тото Вольфф высказался о возможном доминировании Mercedes

По словам Вольффа, он сильно сомневается в том, что «Мерседесу», или же какой-то другой команде, удастся получить подавляющее преимущество в скорости над конкурентами и без проблем выиграть чемпионат.

«Если смотреть на это с узкой, ограниченной точки зрения, то как команда вы хотите доминировать – выиграть 24 гонки из 24, провести самую успешную кампанию в истории. Но я смотрю на вещи иначе. Тут я бы хотел процитировать одного человека, которого глубоко уважаю – он однажды сказал мне, что их команда хотела бы выигрывать чемпионат в обоих зачетах, но делать это в последней гонке, а то и в последнем повороте. Чтобы сезон был захватывающим и до последнего держал зрителей в напряжении. Именно к такому балансу нужно стремиться, и нам нужно стараться все делать правильно. И сейчас «Формула-1» развилась таким образом, что большинство команд имеют в своем распоряжении одинаковые технические возможности и работают в условиях действия потолка бюджетов. Вот почему я не вижу предпосылок для появления больших разрывов между командами. Да, понятно, что у совсем новых участником или маленькой команды [с небольшим количеством доступных ресурсов] могут возникнуть некоторых трудности, но в целом ситуация будет заметно более сбалансированной», – рассказал Вольфф.

