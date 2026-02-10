Ферстаппен рассказал об интересе к гонкам GT

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, что определенная свобода, которую дает ему команда, и которая позволяет ему участвовать в тех же гонках класса GT, помогает ему сохранять мотивацию.

Ферстаппен также не скрывает, что после ухода из «Ф-1» планирует сосредоточиться на гонках на выносливость.