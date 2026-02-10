Ферстаппен рассказал об интересе к гонкам GT

Макс Ферстаппен об интересе к гонкам GT: «В «Ред Булл» всегда открыты к тому, чтобы как-то поддерживать мои идеи»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, что определенная свобода, которую дает ему команда, и которая позволяет ему участвовать в тех же гонках класса GT, помогает ему сохранять мотивацию.
Ферстаппен также не скрывает, что после ухода из «Ф-1» планирует сосредоточиться на гонках на выносливость.
«Разумеется, я обсуждаю с «Ред Булл» свои идеи, и они всегда открыты к тому, чтобы как-то их поддержать. Ведь в конечном счете, как команде, вам нужен довольный гонщик, а не разочарованный. Могу сказать, что в данный момент у меня просто нет достаточно [свободного] времени, чтобы с нуля выстроить полноценную команду класса GT. Поэтому мы решили строить свой проект в сотрудничестве с двумя уже существующими командами – «Эмиль Фрей Рейсинг» и «Ту сиз мотоспорт». Почему я вообще решил этим заняться? Потому что мне интересны и другие проекты [помимо выступлений в «Формуле-1»]. Ведь когда в «Ф-1» ты достигнешь всего, чего хочешь, у тебя в том числе появится больше свободы для того, чтобы заниматься другими вещами. Я схожу с ума по гонкам, мне нравится управлять болидами разных категорий – это, что вполне естественно, выросло из занятий симрейсингом. И именно оттуда со временем и выросла моя собственная команда «Ферстаппен Рейсинг», – рассказал Ферстаппен.
