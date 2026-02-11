Экс-пилота "Формулы-1" позвали в NASCAR

Автогонщик NASCAR Дейл Эрнхардт-младший хочет, чтобы бывший пилот Формулы 1 Даниэль Риккардо выступал в американской серии.

© Red Bull Racing

В середине сезона 2024 года команда Racing Bulls заменила Риккардо на Лиама Лоусона после Гран При Сингапура. Австралиец объявил о завершении карьеры в автоспорте и сейчас является послом Ford Racing.