Экс-пилота "Формулы-1" позвали в NASCAR

«Он невероятный гонщик». Даниэля Риккардо позвали в NASCAR
Автогонщик NASCAR Дейл Эрнхардт-младший хочет, чтобы бывший пилот Формулы 1 Даниэль Риккардо выступал в американской серии.
В середине сезона 2024 года команда Racing Bulls заменила Риккардо на Лиама Лоусона после Гран При Сингапура. Австралиец объявил о завершении карьеры в автоспорте и сейчас является послом Ford Racing.
«Я надеялся, что Даниэль Риккардо придёт в NASCAR после своего решения уйти из Формулы 1, и, возможно, это ещё произойдет. Даниэль ещё относительно молод. Я бы с удовольствием посмотрел и как Макс Ферстаппен попробует свои силы. Он невероятен, и я думаю, что его любознательность и трудолюбие сыграло бы большую роль в его успехе. К тому же наши машины сильно изменились. У них независимая задняя подвеска, диффузор. Наши машины — это не те серийные автомобили, которые были 10 или 20 лет назад, поэтому, я думаю, у гонщиков Формулы 1 сегодня гораздо больше шансов на успех, чем 20 лет назад», — сказал Эрнхардт-младший.
