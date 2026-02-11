Руководитель Williams высказался о двигателе Mercedes

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз рассказал о том, что ФИА не стоит пытаться в срочном порядке вносить в регламент изменения в отношении процедуры измерения степени сжатия при работе двигателя.

Производители недовольны тем, что за счет хитрости конструкции степень сжатия в двигателе «Мерседеса» может превышать лимит (16:1) в рабочих условиях за счет термического расширения материалов. Согласно подсчетам, данная особенность позволит увеличить мощность на 13 л.с. – что может помочь отыграть 0,3-0,4 секунды за круг.