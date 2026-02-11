Первую машину Ферстаппена продали на аукционе за семизначную сумму

Автомобиль Toro Rosso, на котором Макс Ферстаппен провёл свой дебютный сезон в Формуле 1, обрёл нового владельца после недавней продажи за семизначную сумму. Речь идёт о шасси STR10-02 образца 2015 года. По информации PlanetF1, стоимость сделки превысила один миллион долларов.

Именно в составе Toro Rosso – ныне Racing Bulls – Ферстаппен дебютировал в чемпионате в 2015 году, став самым молодым пилотом в истории Формулы 1. На момент старта Гран При Австралии ему было 17 лет, пять месяцев и 13 дней. После 23 гонок за младшую команду, голландец перешёл в Red Bull Racing и сенсационно выиграл Гран При Испании-2016 в своём первом же выступлении за новый коллектив.

Шасси STR10-02 использовалось Ферстаппеном в большинстве этапов его дебютного сезона. Всего в 2015 году он провёл за рулём этой машины 13 из 19 гонок, показав лучшие результаты сезона – четвёртые места на этапах в Венгрии и США. По ходу чемпионата Ферстаппен пересел на другое шасси после аварии с Роменом Грожаном в Монако.

Предыдущий владелец приобрёл автомобиль напрямую у Toro Rosso в 2019 году. Недавно машина была выставлена на продажу через платформу F1 Authentics и в итоге нашла нового покупателя. В комплект входят полный пакет документации, оригинальный договор покупки у Red Bull Toro Rosso, а также 60-страничная книга с подробным описанием каждого этапа сезона и комментариями самого Ферстаппена.

Автомобиль оснащён двигателем Renault спецификации 2015 года, а также оригинальными гоночными сиденьем и рулём Макса. В сделку также вошёл неиспользованный шлем Ферстаппена образца 2015 года.