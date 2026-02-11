У Aston Martin возникли проблемы с машиной в первый день тестов

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» столкнулась с серьёзными проблемами с первый день зимних тестов в Бахрейне. За утро канадский пилот Лэнс Стролл сумел преодолеть 33 круга, а после обеда Стролл проехал лишь три круга, после чего ему пришлось вновь надолго остаться в боксах.

На устранение технических проблем потребуется порядка двух часов, сообщают журналисты SoyMotor. Сам Стролл в данный момент находится в хоспиталити команды с операционным директором «Астон Мартин» Майком Краком — то есть даже не в боксах команды.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первого дня зимних тестов Формулы-1 в Бахрейне.