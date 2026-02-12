У Red Bull возникли проблемы с машиной

Французский пилот алжирского происхождения Исак Хаджар пропустит как минимум два часа на трассе «Сахир» из-за технической проблемы, с которой столкнулся «Ред Булл» минувшей ночью. Об этом сообщает авторитетный журналист портала PlanetF1 Томас Махер.

По информации источника, коллектив из Милтон-Кинса столкнулся с проблемой при сборке машины минувшей ночью. Инцидент не связывают с техническими неполадками силовой установки или иных систем. Команда не комментировала ситуацию.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию каждого из дней испытаний. Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.