$77.4692.47

«Мерседес» приостановил работу на тестах из-за замены двигателя на болиде Антонелли

Чемпионат.com

Команда «Мерседес» вынуждена заменить силовую установку на машине 19-летнего пилота Андреа Кими Антонелли. Об этом сообщает авторитетное издание Sky Sports.

Mercedes приостановил работу на тестах
© Чемпионат

Утром второго дня тестов в Бахрейне на трассе «Сахир» итальянский гонщик успел проехать лишь три круга, после чего болид был отправлен в боксы. Инженеры приступили к замене двигателя, и есть основания полагать, что до обеда Антонелли не вернётся на трассу.

Официальных комментариев от команды пока не поступало.

Спортивный портал «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию каждого из дней испытаний. Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости