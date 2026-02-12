Исполнительный директор Mercedes поделился впечатлениями от тестов в Бахрейне

Тото Вольфф: «Ферстаппен очень и очень силен – всем соперникам надо собраться»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил о первых впечатлениях от тестов в Бахрейне.
«Мы выполняем план. Но нельзя сказать, что все идет гладко. У нас возникли проблемы с балансом машины, и они выражены чуть сильнее, чем в Барселоне – разумеется, из-за жары», – отметил босс в первый день тестов – до того, как команда столкнулась с трудностями с мотором.
Вольфф добавил, что форма «Ред Булл» и Макса Ферстаппена вызывает опасения:
«Мы видели, что Ферстаппен очень и очень силен, так что нам надо собраться – всем нам. Тогда, возможно, к концу тестов мы лучше поймем, что сложилось хорошо».
