Теннисист Алькарас встретился с Алонсо на тестах «Ф-1»

Алькарас встретился с Алонсо на тестах «Ф-1». Ранее теннисист повторил празднование гонщика после победы
Первая ракетка мира Карлос Алькарас посетил боксы «Астон Мартин» на предсезонных тестах «Формулы-1» в Бахрейне.
Испанец встретился со своим соотечественником – двукратным чемпионом «Формулы-1» Фернандо Алонсо.
Ранее Алькарас продемонстрировал жест Алонсо после полуфинала Australian Open – тогда Карлос обыграл Александра Зверева в пяти сетах.
Геннадий Орлов: «Соболев мучается в «Зените», уступает партнерам в мастерстве, не прогрессирует. Это креатура Семака – он его будет периодически ставить в состав»
РФС получил от УЕФА 9,474 млн евро солидарных выплат в сезоне-2024/25
Тухель о продлении контракта со сборной Англии: «Я не был уверен в том, что ждет меня в международном футболе, но скоро влюбился в эту работу. Теперь я могу посвятить себя мечте»
