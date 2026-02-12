$77.4692.47

Алькарас встретился с Алонсо на тестах «Ф-1». Ранее теннисист повторил празднование гонщика после победы

Sports.ru

Первая ракетка мира Карлос Алькарас посетил боксы «Астон Мартин» на предсезонных тестах «Формулы-1» в Бахрейне.

Теннисист Алькарас встретился с Алонсо на тестах «Ф-1»
© Sports.ru

Испанец встретился со своим соотечественником – двукратным чемпионом «Формулы-1» Фернандо Алонсо.

© Соцсети

Ранее Алькарас продемонстрировал жест Алонсо после полуфинала Australian Open – тогда Карлос обыграл Александра Зверева в пяти сетах.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости