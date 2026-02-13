Испанский журналист рассказал о кардинальных проблемах Aston Martin

Испанский журналист Карлос Микель рассказал о серьёзных проблемах, с которыми столкнулась команда Формулы-1 «Астон Мартин» с новым двигателем от японского производителя «Хонда».

«Проблема «Астон Мартин» — в двигателе «Хонды», а не в Ньюи. Складывается ощущение, пока остальные работают на 12 100 оборотов в минуту, мотор «Хонды» не может подняться выше 11 000 — иначе развалится. Максимальная скорость Алонсо составила 318 км/ч. У Леклера — 323 км/ч. Силовая установка «Хонды» первой теряет электрическую мощность на прямых. Нас ждёт очень трудное начало года у «Астон Мартин», — приводит слова Микеля COPE.

Сейчас на трассе в Бахрейне проходит третий тестовый день. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.