Киану Ривз посетил боксы Red Bull на тестах в Бахрейне

Знаменитый голливудский актёр Киану Ривз, исполнитель роли Нео в фильме «Матрица» и Джона Уика в одноимённом фильме посетил тесты Фомулы-1 в Бахрейне, побывав в боксах команды «Ред Булл». Фотографии были опубликованы в соцсетях австрийского коллекива.

Киану, помимо участия в успешных кинолентах, таких как «Матрица», «Джон Уик», является поклонником автоспорта. В 2024-м он принял участие в финальном этапе Кубка Toyota GR в Индианаполисе, в 2009-м выиграл гонку Toyota Grand Prix of Long Beach среди знаменитостей. А в июне 2025-го он посетил этап MotoGP в Италии.

Как сообщалось ранее, команда Формулы-1 «Кадиллак» подписала соглашение с Ривзом для озвучки документального сериала о подготовке коллектива к выступлениям в «Королевских гонках».