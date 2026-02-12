Ландо Норрис сравнил уровень машин «Макларена» и «Феррари»

Пилот «Макларена», чемпион мира Ландо Норрис высказался об уровне машины команды 2025 года.

«Мы проехали немало кругов, но, безусловно, недостаточно быстры. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы разобраться в ситуации и постараться ее улучшить. Думаю, сегодня мы впервые поняли, на каком уровне находимся с точки зрения темпа, по крайней мере, по сравнению с «Феррари», которая прошла необходимый длинный отрезок. Сейчас мы не очень близки к ним по уровню. Мы, конечно, неплохи, но нам не хватает скорости. Это пока только тесты, и мы знаем, что можем многое улучшить и над чем поработать, так что беспокоиться не о чем. Это был продуктивный день для команд и для меня лично, а это самое главное», — приводит слова Норриса Sky Sports.