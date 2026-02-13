Alpine объявила об уходе из гонок на выносливость

Французский автопроизводитель Alpine объявил о закрытии заводской программы в гонках «гиперкаров» — коллектив Alpine покинет чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA WEC по окончании сезона 2026 года.

«Нам пришлось принять непростые решения, чтобы защитить долгосрочные амбиции Alpine. С одной стороны, автомобильная промышленность, и особенно рынок электромобилей, растут медленнее, чем ожидалось. С другой стороны, для долгосрочного успеха мы должны продолжать инвестировать в продуктовый портфель Alpine и бренд Alpine. В результате мы должны предпринять решительные действия для создания бренда с устойчивым будущим. Как единая команда, каждый сотрудник Alpine должен сосредоточить все свои усилия на решении этих задач. Что касается автоспорта, хотя мы сожалеем о том, что не сможем продолжить участие в FIA WEC после этого сезона, сосредоточение внимания на Формуле 1 предоставляет нам уникальную платформу для повышения узнаваемости бренда в соответствии с нашими амбициями по развитию продукции и рынка. Победный дух является частью ДНК Alpine во всех сферах бизнеса. Поэтому я уверен, что мы будем продолжать бороться до последней секунды последней гонки, в которой мы участвуем до конца 2026 года», — пояснил решение французской компании генеральный директор Alpine Филипп Криеф.

Напомним, о возвращении в гонки спортпрототипов с заводской командой Alpine объявила в 2021 году, а первым сезоном для коллектива стал 2024 год. В итоге в FIA WEC французская марка провела всего три года, завоевав за это время по состоянию на конец сезона-2025 только одну победу и ещё три третьих места для Alpine Endurance Team.