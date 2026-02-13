Владелец Aston Martin отчитал инженеров команды

$77.1991.71

Лоренс Стролл отчитал инженеров «Астон Мартин» на тестах в Бахрейне (AMuS)

Издание Auto Motor und Sport поделилось слухами из паддока «Ф-1» на предсезонных тестах в Бахрейне, согласно которым владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл отчитал инженеров команды.

Отмечается, что Стролл известен нетерпеливостью и недоволен текущим положением коллектива, который столкнулся с трудностями при работе с новым болидом и силовой установкой «Хонды».

