Стали известны проблемы с мотором Honda

С 2026 года заводская команда Aston Martin в Формуле 1 перейдёт на силовые установки Honda. Британский коллектив как минимум на старте проекта будет эксклюзивным партнёром японского автопроизводителя, который заявил об отсутствии желания обзаводиться пока клиентскими командами. И не похоже, что начало сезона нового партнёрства привлечёт клиентов.

© autosport.com.ru

Первые тесты в Бахрейне показали наличие серьёзных проблем с силовым агрегатом Honda. Японский мотор, как сообщают инсайдеры, не может развивать более 11 000 об/мин, тогда как у конкурентов двигатели работают в среднем при максимальных оборотах 12 100 об/мин — если сдвинуть отсечку выше, то это кратно увеличивает вероятность поломки мотора Honda. Кроме того, гибрид японской компании быстрее прочих расходует электроэнергию при движении по прямым.

В итоге, помимо сомнительной надёжности, болид Aston Martin уступает соперникам по своим динамическим характеристикам. Например, по итогам второго дня в Бахрейне испанец Фернандо Алонсо развил максимальную скорость 318 км/ч, тогда как лидер сессии монегаск Шарль Леклер на болиде Ferrari смог показать 331 км/ч, что серьёзно осложняет для британской команды борьбу с соперниками.