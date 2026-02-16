Стали известны детали проблем болида Aston Martin

Британская команды Формулы-1 «Астон Мартин» испытывает серьёзные проблемы с коробкой передач. Об этом сообщает Marca.

Как информирует источник, коробка передач болида не справляется с движением на пониженных передачах при высоких оборотах двигателя. Ожидается, что на изготовление новой коробки передач может уйти до шести месяцев.

Кроме того, «Хонда» не успеет подготовить новую спецификацию двигателя к Гран-при Австралии. При этом 1 марта все дивгатели пройдут процесс омологации. Как ожмдается, в «Хонде» рассчитывают подготовить новое программное обеспечение, которое должно немного повысить производительность двигателя.

Общее мнение в паддоке заключается в том, что команда не сможет решить все проблемы до конца сезона-2026 и нынешний сезон команда проведёт с дефицитом мощности.