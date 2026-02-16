Моторы Mercedes-AMG запретят уже к гран-при Австралии

Международная автомобильная федерация (FIA) на фоне конфликта вокруг новых моторов Mercedes-AMG намерена поступить радикально и запретить степень сжатия двигателя с установленных регламентом 16:1 до 18:1 уже до старта сезона 2026 года.

© autosport.com.ru

По информации издания Blick, Ferrari, Honda и Audi уже достигли договорённости с Международной автофедерацией FIA, которая должна запретить лазейку в изменении степени сжатия двигателей Mercedes-AMG уже к Гран При Австралии.

Ожидается, что объявление будет сделано перед началом второй части предсезонных тестов, чтобы дать возможность немецким мотористам привести двигатели к требованиям правил и позволить заводской команде и клиентским коллективам адаптироваться к работе с новыми силовыми агрегатами.

Специалистам Mercedes AMG High Performance Powertrains предстоит внести изменение в свои двигатели так, чтобы они отвечали регламенту и одновременно с этим не слишком сильно потеряли в своих характеристиках, не сделав эксплуатантов немецких моторов аутсайдерами.