Экс-советник Red Bull высказался о болидах «Ф-1» 2026 года

Бывший советник «Ред Булл» поделился мнением об изменениях в «Ф-1» в рамках нового регламента.
«Мы пока не знаем, что нас ждет. Компьютерные игры за рулем могут не лучшим образом сказаться на имидже серии, но мы сохраняем позитивны настрой. Специалисты по программному обеспечению теперь важнее пилотов! Они практически каждый заезд пишут новую программу. И пилотам приходится каждый раз учиться заново», – отметил Марко.
