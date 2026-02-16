$77.1991.56

Гельмут Марко о новых болидах: «Специалисты по ПО теперь важнее пилотов!»

Sports.ruиещё 1

Бывший советник «Ред Булл» поделился мнением об изменениях в «Ф-1» в рамках нового регламента.

Экс-советник Red Bull высказался о болидах «Ф-1» 2026 года
© Sports.ru
«Мы пока не знаем, что нас ждет. Компьютерные игры за рулем могут не лучшим образом сказаться на имидже серии, но мы сохраняем позитивны настрой. Специалисты по программному обеспечению теперь важнее пилотов! Они практически каждый заезд пишут новую программу. И пилотам приходится каждый раз учиться заново», – отметил Марко.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости