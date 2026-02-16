Джордж Расселл ответил, у какой команды лучший двигатель

Джордж Расселл: На данный момент лучший двигатель у...
Гонщик Mercedes Джордж Рассел назвал силовую установку Red Bull Racing лучшей, но надеется, что у его команды есть козырь в рукаве на будущее.
«Надеюсь, у нас есть козырь в рукаве. Конечно, во время тестов никто не выкладывается на полную, и мы всё ещё учимся. Но, знаете, правда в том, что Red Bull Racing стартовали гораздо лучше всех остальных команд. Если сравнивать, то и Red Bull Racing, и Ferrari выглядят неплохо. Я думаю, что в этом году Mercedes выпустили очень сильную машину. Но, конечно, все разговоры о нашей конкурентоспособности в этом сезоне были связаны с силовым агрегатом, и нам предстоит большая работа над ним. Но на данный момент Red Bull Racing — лучшая команда в этой области», — сказал Рассел.