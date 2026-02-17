Эксперт оценил перспективы Хэмилтона в Ferrari

«Не знаю, получится ли»: Баттон — о перспективах Хэмилтона в Ferrari
Чемпион Формулы 1 и бывший напарник Льюиса Хэмилтона по McLaren британец Дженсон Баттон считает, что сезон 2026 года может стать для его соотечественника единственной возможностью чего-то добиться в Ferrari.
«Главное – это то, смог ли он повлиять на саму машину, вот в чём дело. Переход в другую команду против человека, который там уже много лет, всегда сложен, но теперь у него было время в команде, он наладил хорошие отношения и, надеюсь, вносит большой вклад в развитие машины и её управляемость. Это важный год для него. Если в этом году у него не получится, я не знаю, получится ли снова оказаться на вершине. Сезон 2026 года — идеальная возможность для него всё изменить. Но также это справедливо и для Ferrari. Последние несколько лет были для них не очень удачными, поэтому было бы здорово увидеть, как они снова борются за победы», — заявил Дженсон Баттон Sky Sports F1.