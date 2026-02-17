Вольф оценил новый мотор Mercedes-AMG

«Больше разговоров, чем преимущества»: Вольф – о новом моторе Mercedes-AMG
Глава заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 Тото Вольф считает, что спор вокруг мотора с изменяемой степенью сжатия слишком раздут, поскольку преимущество технологии невелико, но разрешение соперникам дорабатывать их двигатели может привести к проблемам в чемпионате мира.
«Несколько лошадиных сил, две или три. Это практически не окажет существенного влияния ни на что. Больше разговоров, чем преимущества. Важнее вопрос: какой прецедент мы создаём? Какие сложности связаны с введением нового правила? Как его контролировать? Каким образом его корректировать, если возникнет необходимость? Как это повлияет на ADUO, систему балансировки двигателей? Потому что через шесть месяцев каждый, кто считает, что он вправе исопльзовать ADUO и у него есть шанс наверстать упущенное, может немедленно начать рассматривать степень сжатия и полностью изменить конструкцию двигателя, и у него появится возможность его модифицировать. Таким образом, остаются неизвестные последствия, неизвестный количественный показатель. Когда подавляющее большинство, то есть четыре других производителя двигателей, плюс президент Формулы 1 Стефано Доменикали плюс глава FIA Мохаммед бен Сулайем проголосуют против нашего решения, тогда можно сказать: «Хорошо, это больше не сговор против одного поставщика». Я считаю, что Стефано всегда будет смотреть на это со стороны, не принимая во внимание тактику или манипуляции со стороны команд», — заявил Тото Вольф RacingNews365.
