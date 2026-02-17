Вольф оценил новый мотор Mercedes-AMG

Глава заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 Тото Вольф считает, что спор вокруг мотора с изменяемой степенью сжатия слишком раздут, поскольку преимущество технологии невелико, но разрешение соперникам дорабатывать их двигатели может привести к проблемам в чемпионате мира.

© autosport.com.ru