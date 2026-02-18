Новые моторы Mercedes-AMG остались без топлива перед стартом сезона "Ф-1"

На фоне конфликта вокруг новых моторов Mercedes-AMG, которые имеют изменяемую степень сжатия двигателя с установленных регламентом 16:1 до 18:1, клиенты немецких мотористов столкнулись с ещё одной проблемой. Малазийская компания Petronas, которая поставляет топливо и смазочные материалы для моторов Mercedes-AMG, не может омологировать свой бензин.

© Mercedes-AMG

До прошлого года топливо тестировалось и сертифицировалось в британской лаборатории, входящей в состав Международной автофедерации FIA. Производителям достаточно было отправить образец для получения подтверждения соответствия техническим регламентам от регулирующего органа — относительно простая процедура, занимавшая максимум две-три недели.

В связи с введением в этом году экологически чистых видов топлива в рамках изменений в регламенте, процесс омологации стал более сложным. FIA делегировала сертификацию внешней организации, британской компании Zemo, которая отвечает не только за анализ конечного продукта, но и за проверку всего производственного процесса.

Начиная с этого года, вся цепочка поставок подлежит контролю: сотрудники органа по сертификации непосредственно посещают производственные объекты, чтобы убедиться в соответствии каждого этапа критериям, установленным правилами FIA. Также проверяются сертификаты отдельных молекул и любых партнёров, участвующих в цепочке поставок.

Это сложная и неизбежно длительная процедура, а в первый сезон применения новой системы нельзя исключать задержки в получении сертификатов, даже от компаний-партнёров. Регламент FIA особенно строг, переход на экологически чистое топливо является одним из столпов новых правил 2026 года, и федерация намерена проводить тщательные проверки.

На данный момент официальных сообщений от заинтересованных сторон нет. К началу сезона в Мельбурне (6-8 марта) вероятность того, что восемь болидов, использующих двигатели Petronas, не смогут выехать на трассу из-за нехватки топлива, невелика. Однако, если окончательный состав топлива не будет утвержден к Гран При Австралии, Mercedes-AMG, McLaren, Williams и Alpine могут быть вынуждены использовать «временное» топливо, которое скажется на эффективности силовой установки, спроектированный под конкретный сорт бензина.