Хэмилтон пошутил о своем возрасте на фотосессии гонщиков «Ф-1»

41-летний пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон обратился к 31-летнему коллеге из «Уильямса» Карлосу Сайнсу, когда все гонщики «Формулы-1» собрались для общего фото.

«###, мы слишком старые для этого. Пусть впереди будет молодежь», – произнес семикратный чемпион мира перед заключительными предсезонными тестами в Бахрейне.

В итоге Хэмилтон и Сайнс остались на первом плане. Льюис расположился рядом с чемпионским трофеем.