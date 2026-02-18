Ферстаппен поделился опасениями касательно «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что надеется на возвращение «Формулы-1» к более традиционным техническим решениям и отказе от гибридной конструкции двигателя.

© Sports.ru

При этом Ферстаппена спросили, что он думает о возможности превращения «Формулы Е» в главную серию «гонок поддержки» для «Формулы-1», и что большинство пилотов будут уходить на повышение в «Ф-1» именно оттуда: