Руководитель Mercedes пошутил, что его имя найдут в файлах Эпштейна

«Я окажусь в файлах Эпштейна!» Тото Вольф недоволен слухами
Руководитель Mercedes Тото Вольф жестко опроверг слухи о том, что у команды пока нет топлива на сезон-2026 в Формуле 1.
По сведениям британского Motorsport, поставщик горючего для «Серебряных стрел» – малазийский Petronas – до сих пор не омологировал синтетическое топливо.
«Без понятия, с чего вдруг начались такие разговоры. Боюсь представить, что придумают журналисты завтра. Может, я окажусь в файлах Эпштейна! Кто знает… Просто не знаю, откуда они берут такую чушь. Мне и ответить нечего», – приводит слова Вольфа издание GPFans.