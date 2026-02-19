Руководитель Mercedes пошутил, что его имя найдут в файлах Эпштейна

Руководитель Mercedes Тото Вольф жестко опроверг слухи о том, что у команды пока нет топлива на сезон-2026 в Формуле 1.

По сведениям британского Motorsport, поставщик горючего для «Серебряных стрел» – малазийский Petronas – до сих пор не омологировал синтетическое топливо.