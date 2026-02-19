Гонщик Mercedes подколол Ферстаппена

Гонщик Mercedes Джордж Рассел вслед за Ландо Норрисом посоветовал Максу Ферстаппену уйти из Формулы 1, если ему так не нравятся машины нового поколения.

© autosport.com.ru

По ходу предсезонных тестов в Бахрейне четырёхкратный чемпион мира Ф1 уже не раз критиковал новые болиды и сравнивал их с электромобилями Формулы E.

Ландо Норрис: Ферстаппену что-то не нравится в новой Формуле 1? Пусть уходит!

«Безусловно, все мы хотим гоняться на лучших и самых быстрых машинах. В то же время у каждого из нас свои предпочтения к технике, и вот как Ф1 угодить всем? У меня нет ответа на этот вопрос. Кому-то хочется, чтобы вернули моторы V8 и V10, было больше звука. С другой стороны, я лично считаю, что люди на трибунах сейчас испытывают меньше дискомфорта [благодаря тихому звуку V6], и это здорово. Мне кажется, гонщики должны понимать: выступать в Формуле-1 – большая привилегия. Наша главная задача вне зависимости от машины – выигрывать гонки. Если кому-то не нравится, то пусть едет на Нордшляйфе», – приводит слова Рассела немецкий F1-Insider.

Ферстаппен в прошлом году дебютировал на легендарной Северной петле Нюрбургринга и сходу выиграл гонку. В перспективе нидерландец планирует принять участие в суточном марафоне «24 часа Нордшляйфе».