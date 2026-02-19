Гонщик Mercedes подколол Ферстаппена

«Не нравится Ф1? Езжай на Нордшляйфе». Джордж Рассел подколол Ферстаппена
Гонщик Mercedes Джордж Рассел вслед за Ландо Норрисом посоветовал Максу Ферстаппену уйти из Формулы 1, если ему так не нравятся машины нового поколения.
По ходу предсезонных тестов в Бахрейне четырёхкратный чемпион мира Ф1 уже не раз критиковал новые болиды и сравнивал их с электромобилями Формулы E.
Ландо Норрис: Ферстаппену что-то не нравится в новой Формуле 1? Пусть уходит!
«Безусловно, все мы хотим гоняться на лучших и самых быстрых машинах. В то же время у каждого из нас свои предпочтения к технике, и вот как Ф1 угодить всем? У меня нет ответа на этот вопрос. Кому-то хочется, чтобы вернули моторы V8 и V10, было больше звука. С другой стороны, я лично считаю, что люди на трибунах сейчас испытывают меньше дискомфорта [благодаря тихому звуку V6], и это здорово. Мне кажется, гонщики должны понимать: выступать в Формуле-1 – большая привилегия. Наша главная задача вне зависимости от машины – выигрывать гонки. Если кому-то не нравится, то пусть едет на Нордшляйфе», – приводит слова Рассела немецкий F1-Insider.
Ферстаппен в прошлом году дебютировал на легендарной Северной петле Нюрбургринга и сходу выиграл гонку. В перспективе нидерландец планирует принять участие в суточном марафоне «24 часа Нордшляйфе».
