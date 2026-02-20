Пилот McLaren признался, что разделяет мнение Ферстаппена о новых болидах

Пилот «Макларена» заявил, что на самом деле согласен с мнением Макса Ферстаппена о болидах регламента 2026 года.

Ранее гонщик «Ред Булл» назвал новые машины «Формулой Е» «на стероидах», на что Норрис ответил:

«Лично мне очень нравится, это весело. Если ему хочется завершить карьеру – ну, пусть завершает».

Однако на финальных тестах Норрис признался, что хотел посмотреть на реакцию остальных, прежде чем выразить собственную позицию.