Пилот McLaren признался, что разделяет мнение Ферстаппена о новых болидах

Ландо Норрис о новых болидах: «Во многом согласен с Ферстаппеном. Просто хотел посмотреть на реакцию остальных»
Пилот «Макларена» заявил, что на самом деле согласен с мнением Макса Ферстаппена о болидах регламента 2026 года.
Ранее гонщик «Ред Булл» назвал новые машины «Формулой Е» «на стероидах», на что Норрис ответил:
«Лично мне очень нравится, это весело. Если ему хочется завершить карьеру – ну, пусть завершает».
Однако на финальных тестах Норрис признался, что хотел посмотреть на реакцию остальных, прежде чем выразить собственную позицию.
«Я просто не хотел выйти к медиа и начать всем жаловаться в первую же неделю. Просто хотел сказать то, что сказал, и посмотреть на реакцию остальных. Это была вполне занятная неделя, которая заставила высказаться многих. Я во многом согласен с Максом. Вероятно, я согласен с большинством комментариев – но это не значит, что мне невесело. Тут две стороны. Я в целом согласен с каждым пилотом, поскольку считаю, что каждый пилот дал вполне четкие объяснения. Просто я не хотел выйти к медиа и начать жаловаться в первый же уик-энд. Все еще хочу наслаждаться проведенным здесь временем и просто говорю, что чувствую. На прошлой неделе было весело. И мне все еще весело. Думаю, мы понимаем, что вместе с ФИА и «Формулой-1» мы пытаемся улучшить нынешний болид, поскольку это явно не самая чистая форма гонок – а ведь именно такой должна быть «Формула-1». Пилотаж во многом сосредоточен на том, чтобы заставить батарею работать должным образом. Ты меньше концентрируешься на том, чтобы выжать из машины максимум», – сказал Норрис.
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости