Расселл назвал главную проблему в 2026 году

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о главной проблеме в 2026 году.

«Думаю, у нас огромный потенциал. Но чтобы выиграть гонку, нужно ещё и хорошо стартовать — и, думаю, два старта на этой неделе были хуже, чем мой худший старт в Формуле-1 за всю карьеру. На данном этапе, думаю, не имеет значения, насколько ты быстр. Самое большое препятствие обязательно подведёт, и именно это мы сейчас пытаемся понять. Сейчас мы на этом спотыкаемся», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Третий день (утренняя сессия):

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:33.689 (80 кругов).

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.227 (49).

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.663 (66).

4. Эстебан Окон («Хаас») +0.805 (82).

5. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.822 (59).

6. Пьер Гасли («Альпин») +1.157 (57).

7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.549 (77).

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.563 (66).

9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.330 (64).

10. Серхио Перес («Кадиллак») +7.153 (61).

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени (2).

Тесты на трассе «Сахир» продлятся три дня — с 18 по 20 февраля.