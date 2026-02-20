«Не имеет значения, насколько ты быстр». Расселл назвал главную проблему в 2026 году
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о главной проблеме в 2026 году.
«Думаю, у нас огромный потенциал. Но чтобы выиграть гонку, нужно ещё и хорошо стартовать — и, думаю, два старта на этой неделе были хуже, чем мой худший старт в Формуле-1 за всю карьеру. На данном этапе, думаю, не имеет значения, насколько ты быстр. Самое большое препятствие обязательно подведёт, и именно это мы сейчас пытаемся понять. Сейчас мы на этом спотыкаемся», — приводит слова Расселла Sky Sports.
Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Третий день (утренняя сессия):
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:33.689 (80 кругов).
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.227 (49).
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.663 (66).
4. Эстебан Окон («Хаас») +0.805 (82).
5. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.822 (59).
6. Пьер Гасли («Альпин») +1.157 (57).
7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.549 (77).
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.563 (66).
9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.330 (64).
10. Серхио Перес («Кадиллак») +7.153 (61).
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени (2).
Тесты на трассе «Сахир» продлятся три дня — с 18 по 20 февраля.
