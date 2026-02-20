Руководитель «Ф-1» высказался о критике новых болидов от Ферстаппена

Доменикали о критике новых болидов от Ферстаппена: «У Макса особая манера высказываться, но он заботится об «Ф-1»
Руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали рассказал, что обсудил с Максом Ферстаппеном новые болиды и недовольство нидерландца ими, а также заверил, что четырехкратный чемпион не собирается покидать серию.
«Я встретился с Максом. Мы знаем, что Макс будет частью будущего «Формулы-1». Нам очень важно выслушать его, как и всех других топ-пилотов. У него особая манера высказываться, из-за чего его слова можно истолковать определенным образом. Но могу гарантировать, что Макс заботится о «Формуле-1» больше, чем кто-либо другой. Мы с ним провели очень конструктивную встречу – и у нас будет очень конструктивная встреча с ФИА и командами, чтобы он смог изложить свою точку зрения в виде желания сохранить пилотажный стиль в качестве основы гонок. Эволюция нынешних болидов требует другого подхода к управлению машиной. В прошлом подобное уже происходило – и такое будет и в будущем. Я вполне уверен, что в середине года или в конце вы увидите другие комментарии. В «Формуле-1» это нормально. Почему я уверен, что Ферстаппен не уйдет из «Ф-1»? Потому что у нас с Максом хорошие отношения. Я хорошо его знаю, очень хорошо. Я провел с ним много времени. Вот в чем причина. Он любит «Формулу-1», в этом нет никаких сомнений», – сказал Доменикали.
Доменикали о критике новых болидов от Ферстаппена: «У Макса особая манера высказываться, но он заботится об «Ф-1»
Вайсфельд о возможном уходе Квартальнова из «Динамо» Минск: «Нарыв разорвался, там какие-то непреодолимые разногласия. Клуб идет на лучший сезон – нужно было потерпеть»
Гвардиола о расизме: «Цвет кожи не делает нас лучше или хуже. Как решить проблему? Платите учителям, не футболу. Учителя и врачи должны быть самыми важными в обществе, а не тренеры»
Доменикали о критике новых болидов от Ферстаппена: «У Макса особая манера высказываться, но он заботится об «Ф-1»
Вайсфельд о возможном уходе Квартальнова из «Динамо» Минск: «Нарыв разорвался, там какие-то непреодолимые разногласия. Клуб идет на лучший сезон – нужно было потерпеть»
Гвардиола о расизме: «Цвет кожи не делает нас лучше или хуже. Как решить проблему? Платите учителям, не футболу. Учителя и врачи должны быть самыми важными в обществе, а не тренеры»