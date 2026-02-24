Перес озвучил цель для Cadillac в "Ф-1"

«Опередить по темпам развития»: Перес озвучил цель для Cadillac
Мексиканский гонщик заводской команды Cadillac в Формуле 1 Серхио Перес признал, что для американского коллектива в 2026 году важно будет опередить соперников не столько на трассе, сколько по темпам развития в течение сезона.
«Речь идёт о выявлении слабых мест в болиде, и на данный момент баланс машины кажется хорошим. Я думаю, у нас сбалансированный автомобиль, и нам просто нужно выйти на трассу и найти возможности для создания прижимной силы. Для нашей большой и новой команды создание всех отделов коллектива занимает некоторое время, и задача здесь будет заключаться в том, чтобы опередить по развитию команды, которые находятся впереди нас. Это огромная задача, с которой нам предстоит столкнуться в этом году, но я думаю, что в первой половине года все дело будет в создании прочного фундамента. Это позволит команде оказаться в нужном месте, чтобы как можно быстрее разработать конкурентоспособный болид, и, надеюсь, мы сможем наверстать упущенное в ближайшее время», — заявил Серхио Перес RacingNews365.