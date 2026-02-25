Хорнер сделал откровенное заявление о понижении Лоусона

Бывший руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заявил, что решение заменить Лиама Лоусна на Юки Цуноду в начале сезона-2025 было принято не по его инициативе.

Новозеландец провёл всего два этапа в основном составе Red Bull, не сумев выйти из первого сегмента квалификации и не набрав очков в Мельбурне и Китае. Перед Гран При Японии команда вернула его в Racing Bulls, а место рядом с Максом Ферстаппеном занял Цунода.

В новом сезоне документального сериала от Netflix Drive to Survive, в интервью уже после своего увольнения, Хорнер прямо ответил на вопрос о его понижении: «Это было не моё решение».

Он также отметил, что на него оказывалось давление с целью делать ставку на воспитанников молодёжной программы Red Bull. При этом с момента ухода Даниэля Риккардо в конце 2018 года попытки найти стабильного напарника для Ферстаппена среди юниоров редко приносили долгосрочный успех.