Хорнер рассказал о своем уходе из Red Bull

Кристиан Хорнер об увольнении из «Ред Булл»: «Первая реакция, когда мне подали такое дерьмо: «Пошли они на ###»
Бывший руководитель «Ред Булл» рассказал о своем уходе из команды в середине прошлого сезона.
«После Гран-при Австралии мы приехали в Сильверстоун, Макс [Ферстаппен] квалифицировался на поуле, но финишировал 5-м. Спустя 24 часа мне сказали явиться на встречу в Лондоне, где меня проинформировали о том, что с этого момента я больше не вовлечен в руководство командой «Ред Булл» в «Формуле-1». Я испытываю чувство потери и боли. Все произошло неожиданно. У меня даже не было возможности попрощаться должным образом. Никогда не думал, что окажусь в таком положении. Первая реакция, когда мне подали такое дерьмо: «Пошли они на ###». У меня отняли нечто ценное – и это был не мой выбор. Я всегда выкладывался на полную. Я делал все возможное для своей команды, для людей, которых я представлял, но в тот год результаты были не такими сильными, как раньше», – сказал Хорнер.
