«Формула-1» подготовила «план Б» на случай проблем с болидами

Комиссия Формулы-1 рассматривает возможность временного снижения электрической мощности новых болидов сезона 2026 на случай сложностей в первых гонках. Об этом информирует Autoracer.

Основная проблема заключается в нехватке энергии: из-за отказа от теплового рекуператора (MGU H) новые силовые агрегаты не могут обеспечивать полную отдачу электричества на протяжении всего круга. Пилоты уже выразили обеспокоенность, отметив, что на скоростных трассах машины могут терять мощность в самый неподходящий момент.

В качестве компромисса предлагается снизить максимальную мощность MGUK. Вместо проектных 350 кВт лимит может быть установлен на уровне 300 кВт или даже ниже. План «Б» предполагает снижение электрической доли с 15 % до 30 % максимальной мощности. Это позволит продлить развёртывание MGUK и сделать машины более управляемыми и естественными для пилотов, несмотря на возможное снижение скорости на 1,5–2,5 секунды на круге.

В ходе тестов в Бахрейне ФИА уже попросила команды собрать данные при искусственном ограничении мощности на 50, 100 и 150 кВт. Эксперты отмечают, что такие меры не должны существенно повлиять на скорость болидов, зато помогут сохранить привычный стиль пилотирования.