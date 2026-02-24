Экс-руководитель «Формулы-1» выразил сомнения касательно нового регламента

Берни Экклстоун о новом регламенте: «Существует опасность, что «Формула-1» начнет терять зрителей»
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказал опасения относительно того, что при новом регламенте интерес зрителей к чемпионату начнет падать.
«Сейчас мы все следим за тем, кто же окажется лучшим – посмотрим, что получится. Хотя в начале сезона [в гонках] определенно будет возникать путаница, ведь всем нужно будет заново адаптироваться к новой «Формуле-1». Мне кажется, что новые правила [построенные при новом регламенте болиды] не слишком благоволят Ферстаппену и не очень подходят его стилю пилотажа. Гонки в некоторой степени отходят на второй план. Но да, сейчас все развивается именно так: больше правил, больше ограничений для гонщиков, не делай то, не делай это, и так далее. По своей природе «Формула-1» всегда была чемпионатом гонщиков, а не чемпионатом инженеров. Но теперь «Формула-1» начинает все больше соревноваться с «Формулой Е». Может, болельщикам это и нравится, но мне точно нет. И существует опасность того, что «Ф-1» начнет терять зрителей. Искренне надеюсь, что я все-таки ошибаюсь», – рассказал Экклстоун.
