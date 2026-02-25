Пилот Williams поделился подробностями беседы с Алонсо из Aston Martin

Пилот Williams Карлос Сайнс поделился подробностями беседы Фернандо Алонсо из Aston Martin на фоне сложной ситуации, в которой оказались их команды перед стартом сезона-2026.

© Williams

Перед началом сезона Aston Martin рискует оказаться в числе аутсайдеров. Команда из Сильверстоуна провела ограниченную программу на тестах: после пропуска большей части закрытой обкатки в Барселоне автомобиль AMR26 проехал менее 400 кругов за девять дней заездов в Бахрейне. Williams также столкнулась с трудностями. Команда пропустила поездку в Барселону, а FW48, как ожидается, начнёт сезон с избыточной массой.