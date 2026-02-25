Пилот Williams поделился подробностями беседы с Алонсо из Aston Martin

«Мы оказались в похожих ситуациях». Сайнс рассказал о разговоре с Алонсо
Пилот Williams Карлос Сайнс поделился подробностями беседы Фернандо Алонсо из Aston Martin на фоне сложной ситуации, в которой оказались их команды перед стартом сезона-2026.
Перед началом сезона Aston Martin рискует оказаться в числе аутсайдеров. Команда из Сильверстоуна провела ограниченную программу на тестах: после пропуска большей части закрытой обкатки в Барселоне автомобиль AMR26 проехал менее 400 кругов за девять дней заездов в Бахрейне. Williams также столкнулась с трудностями. Команда пропустила поездку в Барселону, а FW48, как ожидается, начнёт сезон с избыточной массой.
«Я встретил Фернандо в паддоке, и мы проговорили минут двадцать, обменялись новостями, – рассказал Сайнс в интервью Mundo Deportivo. – Он находится в похожей ситуации, как и я – не самой идеальной, сложной, но с желанием увидеть, на что способна его команда и как она сможет отреагировать. В конечном счёте всё зависит от того, сможем ли мы увидеть реакцию команды на сложную ситуацию, в которой каждый из нас оказался. Мне важно понимать, что у нас есть потенциал исправить положение. Но я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что Aston Martin и Honda улучшат свои результаты по сравнению с тем, что они показали в Бахрейне».
