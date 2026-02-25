Экс-пилот Alpine рассказал об угрозах, которые получал в сезоне-2025

Австралийский экс-пилот «Альпин» Джек Дуэн сообщил подробности об угрозах, которые ему поступали в начале сезона-2025, в том числе от аргентинских болельщиков.

«Мне поступали угрозы физической расправой и убийством перед Гран-при Майами. Мне говорили, что меня убьют, если я не оставлю место в машине. Я получил шесть или семь электронных писем, в которых говорилось, что если я всё ещё буду в машине в Майами, то мне отрежут все конечности. В среду я был там со своей девушкой и тренером, а вокруг меня было трое вооружённых мужчин — мне пришлось вызвать полицейский эскорт, чтобы они взяли ситуацию под контроль», — приводит слова Джека Дуэна Crash.

Напомним, этап в Майами стал последним для Дуэна в статусе боевого пилота, он был заменён в следующей гонке на Франко Колапинто.