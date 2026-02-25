Пилот Mercedes высказался об увольнении Хорнера

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл в одной из серий нового сезона сериала Drive to Survive высказался о ситуации вокруг увольнения Кристиана Хорнера с поста руководителя команды«Ред Булл».

«У Макса и Йоса Ферстаппенов, очевидно, большая власть в команде «Ред Булл». Они любят манипулировать ситуациями – и довольно часто. По какой-то причине им не нравится Хорнер, так что они пытаются от него избавиться. Может быть, это своего рода игра, чтобы оказать давление на «Ред Булл»: мол, он останется только в том случае, если Кристиан покинет коллектив», – сказал Джордж Расселл, слова которого приводит GPBlog.