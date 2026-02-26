Финский пилот "Ф-1" объяснил, почему у него нет частного самолета

Финский пилот Валттери Боттас рассказал, почему у него, в отличие от некоторых коллег по Формуле 1, нет частного самолёта.

© F1

«Точно знаю, что частный самолёт есть у Льюиса [Хэмилтона], Макса [Ферстаппена], Фернандо [Алонсо] и Серхио [Переса]. Почему у меня нет своего самолёта? Честно говоря, не вижу в этом смысла. Не люблю тратить деньги впустую. Выгоднее летать чартером, вот и вся причина», – приводит слова Боттаса портал MSN.

В 2026 году финский гонщик, победитель 10 этапов и двукратный вице-чемпион, вернулся в Ф1 после пропущенного сезона-2026. Боттас будет выступать вместе с Серхио Пересом за новую команду Cadillac.